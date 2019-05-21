Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı
21 Mayıs 2019, Salı
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5 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı

, Akhisarspor maçının hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.

'in 34'üncü ve son hafta maçında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek olan , yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen , Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic, Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımla birlikte çalıştı.

  1. 21.05.2019
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