Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı
Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic, Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımla birlikte çalıştı.
- 21.05.2019
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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