Konyaspor’dan Seyit Onbaşı’lı forma
16 Mart 2019, Cumartesi
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’dan ’lı forma

Konyaspor’dan Seyit Onbaşı’lı forma

, Rize maçına ve nedeniyle formasında silüetiyle sahada olacak.

Atiker , maçına ve nedeniyle, üzerinde Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerden 'nın silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak. Konya daha önce, 'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Atatürk silüetli formayla çıkmıştı.
  1. 16.3.2019
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