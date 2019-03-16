Konyaspor’dan Seyit Onbaşı’lı forma
Konyaspor, Rize maçına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle formasında Seyit Onbaşı silüetiyle sahada olacak.
Atiker Konyaspor, Çaykur Rize maçına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, üzerinde Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren kahraman askerlerden Seyit Onbaşı'nın silüeti bulunan formayla sahaya çıkacak. Konya daha önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Atatürk silüetli formayla çıkmıştı.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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