Jahovic'ten gol sözü!
A Spor’da cezasının indiğini öğrenip, bunu paylaşan Konyalı yıldız, Göztepe’ye gol sözü verdi.
TAMER TUNA'YLA RÖVANŞ ZAMANI
Konya'ya transfer olan Jahovic, Göztepe'de Tamer Tuna ile diyaloğa girmişti. Tuna, "Jahovic'i arıyor musunuz?" sorusuna 'Belki telefonla ararız' yanıtı vermişti. Jahovic ise, "Adis yoksa 30 puan yok" sözleriyle gönderme yapmıştı.
- 2.3.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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