Jahovic'ten gol sözü!
02 Mart 2019, Cumartesi
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Jahovic'ten gol sözü!

Jahovic'ten gol sözü!

A ’da cezasının indiğini öğrenip, bunu paylaşan Konyalı yıldız, ’ye gol sözü verdi.

'da ter dökecek 'ye, eski golcüsü Adis Jahovic'ten mesaj geldi. İlk yarıda Göz-Göz'e karşı cezası nedeniyle oynayamayan Makedon oyuncunun, F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı nedeniyle 2 maçlık cezasının düştüğü haberini A 'da takip ederken, açıklanan karar sonrası 'Bravo' diye haykırıp, sosyal medyada paylaştığı video beğeni aldı. Eski takımına karşı forma giyecek olmanın sevincini yaşayan 31 yaşındaki yıldızın sarıkırmızılı camiaya gol sözü verdiği belirtildi.

TAMER TUNA'YLA RÖVANŞ ZAMANI
Konya'ya transfer olan Jahovic, Göztepe'de ile diyaloğa girmişti. Tuna, "Jahovic'i arıyor musunuz?" sorusuna 'Belki telefonla ararız' yanıtı vermişti. Jahovic ise, "Adis yoksa 30 puan yok" sözleriyle gönderme yapmıştı.
  1. 2.3.2019
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