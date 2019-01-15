Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
15 Ocak 2019, Salı
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'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük iznin ardından Antalya'da sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-beyazlı ekibin, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasını oynayacağı Erzurum'a Antalya'dan direkt geçeceği belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamp yapılan otelin sahasındaki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, minyatür kalelerde oyunun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Uğur Demirok ile Amir Hadziahmetovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan , 20 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- müsabakasının, 19 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındığını duyurdu.

  1. 16.1.2019 00:46
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