Konyaspor’da iki ayrılık – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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’da iki ayrılık

Konyaspor’da iki ayrılık

'da hareketliliği başladı. bu sezon sadece 7 maçta oynayan 30 yaşındaki Kongolu ön libero ile yollar ayrılıyor.

'da hareketliliği başladı. bu sezon sadece 7 maçta oynayan 30 yaşındaki Kongolu ön libero ile yollar ayrılıyor. Moke, kampına götürülmeyecek. Bu sezon henüz forma giyemeyen, 24 yaşındaki asıllı Türk 10 numara Musa Araz'ı da kiralamak isteyen kulüpler var.

  1. 31.12.2018
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