Konyaspor’da iki ayrılık
Konya'da transfer hareketliliği başladı. Yeşil-beyazlılarda bu sezon sadece 7 maçta oynayan 30 yaşındaki Kongolu ön libero Wilfred Moke ile yollar ayrılıyor.
Konya'da transfer hareketliliği başladı. Yeşil-beyazlılarda bu sezon sadece 7 maçta oynayan 30 yaşındaki Kongolu ön libero Wilfred Moke ile yollar ayrılıyor. Moke, Antalya kampına götürülmeyecek. Bu sezon henüz forma giyemeyen, 24 yaşındaki İsviçre asıllı Türk 10 numara Musa Araz'ı da kiralamak isteyen kulüpler var.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Konyaspor’da iki ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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