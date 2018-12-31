Konyaspor’da iki ayrılık

Konya'da transfer hareketliliği başladı. Yeşil-beyazlılarda bu sezon sadece 7 maçta oynayan 30 yaşındaki Kongolu ön libero Wilfred Moke ile yollar ayrılıyor. Moke, Antalya kampına götürülmeyecek. Bu sezon henüz forma giyemeyen, 24 yaşındaki İsviçre asıllı Türk 10 numara Musa Araz'ı da kiralamak isteyen kulüpler var.