Akhisarspor - Konyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor, Akhisarspor deplasmanına konuk oluyor.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
11'LER
ATİKER KONYASPOR'UN 11'İ: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Moke, Volkan, Hadziahmetovic, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Jahovic
AKHİSARSPOR'UN İLK 11'İ: Fatih, Aykut, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Barbosa, Josue, Onur, Manu
- 24.12.2018 19:05
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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