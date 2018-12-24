Akhisarspor - Konyaspor | CANLI
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Akhisarspor - Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker , deplasmanına konuk oluyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

11'LER

ATİKER KONYASPOR'UN 11'İ: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Moke, Volkan, Hadziahmetovic, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Jahovic

AKHİSARSPOR'UN İLK 11'İ: Fatih, Aykut, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Barbosa, Josue, Onur, Manu

  1. 24.12.2018 19:05
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