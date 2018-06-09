Konya’da yeni başkan Kulluk – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Konya’da yeni başkan Kulluk

    Konya’da yeni başkan Kulluk
    'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da seçimi kazanarak, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. 179 delegenin katıldığı seçimde 3 aday yarıştı. Zeki Çimen ve Mustafa Oral'ı aldığı 95 oyla geride bırakan eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Kulluk, zaferini ilan etti. Kulluk, Konyaspor başkanlığını mevcut başkan 'dan devralacak.
    1. 9.6.2018
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