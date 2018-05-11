Ahmet Baydar: "Göztepe maçı bizim için final karşılaşması"
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe'yi yenerek son haftaya rahat girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar olmazsa olmaz bir maça çıkacakların söyledi. Baydar, "Cumartesi akşamı kendi evimizde ve taraftarımızın önünde bizim için olmazsa olmaz bir müsabakaya çıkacağız. Takımımızda moraller yerinde. Bütün futbolcularımız bu müsabakanın ne kadar önemli olduğunun bilinci içindeler. Taraftarlarımız ve şehir heyecanla bu maçı bekliyor. Karşılaşmaya ilgi üst seviyede. Maçın başından itibaren yoğun taraftar desteğiyle rakibimizin üzerine baskı kurup hedeflediğimiz üç puanı almak istiyoruz. Biz özellikle iç sahada stres düzeyi yüksek müsabakalarda iyi futbol oynayıp istediğimizi alan bir takımız. Camia olarak bu karşılaşmada futbolcularımızın mücadele isteği ve ortaya koyacağı performansa inanıyoruz. Oyuncularımız sahaya çıkacak ve 90 dakika sonunda üç puanı hanemize yazdırarak hepimizi mutlu edeceklerdir" dedi.
ATİKER KONYASPOR İÇİN FİNAL KARŞILAŞMASI
Göztepe maçının final maçı olduğunu belirten Baydar, "Futbolcular sahada gerekeni yaparken, taraftarlarımızda tribünlerde son dakikaya kadar skor ne olursa olsun oyuncularımıza destek vereceklerdir. Bilet satışlarının hayli iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu Atiker Konyaspor için gerçek bir final karşılaşması. O yüzden bu maçta boş koltuk kalmaması gerekiyor. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan herkesi hiçbir gerekçe olmaksızın cumartesi akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu'na bekliyoruz. Bu hepimiz için son derece hayati bir karşılaşma. Bugün el ele verip takımımızı destekleme ve onlara itici bir güç olma zamanı. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp Süper Lig'de yolumuza devam edeceğimize sonuna kadar inanıyoruz diye konuştu.
- 11.5.2018 12:12
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Ahmet Baydar: "Göztepe maçı bizim için final karşılaşması" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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