Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
- 26.4.2018 19:25
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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