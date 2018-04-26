Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

    1. 26.4.2018 19:25
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