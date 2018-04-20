Atiker Konyaspor, kahvaltıda bir araya geldi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , kahvaltıda bir araya geldi

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=c751e3c8-2d90-42e2-989b-3b5f8ac7ab75" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>, kahvaltıda bir araya geldi

    'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.

    'in 30'uncu hafta maçında 22 Nisan Pazar günü sahasında ile karşılaşacak olan da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu.

    Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.

    Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.





    1. 20.4.2018 14:17
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