Atiker Konyaspor, kahvaltıda bir araya geldi
Atiker Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu.
Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.
Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 20.4.2018 14:17
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
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