Konyaspor hazır kıta
Süper Lig'de geçen hafta evinde Sivas'ı 5-0 yenen Atiker Konya rotasını Antalyaspor deplasmanına kırdı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Konyaspor özel uçakla Antalya'ya geçerek maç saatini beklemeye koyuldu. Alt sıralardan kurtulmak için yine 3 puanı hedeflediler.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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