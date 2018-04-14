Sergen Yalçın: "Ligde kalacağız" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Ligde kalacağız"

    Sergen Yalçın: "Ligde kalacağız"

    Konya’nın hocası , talebeleriyle toplantı yaptı ve iddialı konuştu: “Her maça aynı ciddiyetle çıkıp bu takımı ligde tutacağız”

    Süper Lig'de haftanın kritik maçında Antalya'ya konuk olacak 'da teknik direktör takımına uyarılarda bulundu. Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olduğunu belirten genç hoca, "Ligdeki konumumuz halen sıkıntılı durumda. Her maçta aynı ciddiyetle mücadele ederek bu takımı ligde tutacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeşil-beyazlılara geçen haftaki maçında forma giyemeyen Wilfred Moke'den iyi haber geldi. 30 yaşındaki stoperin sakatlığının geçtiği bildirildi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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