Konyaspor, düşme hattından kurtulmak istiyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , düşme hattından kurtulmak istiyor

    Konyaspor, düşme hattından kurtulmak istiyor

    ATİKER , 'in son sıralarından ve düşme hattından kurtulmak için maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Spor Toto 'de 25 puanla 17 sırada ve düşme hattında bulunan yeşil-beyazlı ekip, pazar günü kendi sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Düşme hattından kurtulmak için 3 puana kilitlenen Atiker , teknik direktör gözetimindeki antrenmanlarını sürdürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke katılmadı. Isınma, çabukluk ve sürat çalışması ile başlayan antrenman tatkit ve çift kala maçla sona erdi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
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