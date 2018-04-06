Konyaspor, düşme hattından kurtulmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 25 puanla 17 sırada ve düşme hattında bulunan yeşil-beyazlı ekip, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Düşme hattından kurtulmak için 3 puana kilitlenen Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın gözetimindeki antrenmanlarını sürdürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke katılmadı. Isınma, çabukluk ve sürat çalışması ile başlayan antrenman tatkit ve çift kala maçla sona erdi.