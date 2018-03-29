"Deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacakları karşılaşmadan puanla ayrılmalarının camianın moral ve motivasyonunu biraz daha güçlendireceğini belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ankara deplasmanında oynayacakları maçın her iki takım için de son derece önemli olduğunu aktardı.

Ankara deplasmanından istedikleri sonuçla dönmenin ellerini kuvvetlendireceğini ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Takımda moraller üst düzeyde. Arkadaşlık her zamankinden daha kuvvetli. İnanmış bir futbolcu grubu ile Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Bizim herhangi bir şüphemiz yok, Atiker Konyaspor sezon sonu itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Camiamızın, yönetimimizin ve takımımızın birlik olduğu şu günlerde buna olan inancımızı daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Birtakım zorlukların farkındayız ama birlikte başaracağımıza ve Osmanlıspor maçında kora kor mücadele edip deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza yürekten inanıyoruz."

Baydar, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirterek, "Kalan maçlarda rakibin kim olduğunun, ligdeki pozisyonunun bir önemi yok. Biz çıkıp 90 dakika mücadele edip, sahada basmadık yer bırakmayacağız. Birkaç maç dışında Atiker Konyaspor'un oynadığı futbolun karşılığının mevcut konumumuz olmadığını herkes biliyor. Şimdi aynı dirençli, dirayetli, karakterli futbolun üzerine daha da koyarak kalan maçların tamamına final karşılaşması gözüyle bakıp tehlikeli bölgeden en kısa sürede uzaklaşacağız. Bunu başarabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan taraftarlarının yüzünü güldürecek bir sonuçla ayrılmak istediklerini aktaran Baydar, "Bir sonraki final maçı için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Üst üste toplayacağımız puanlar, hem takımımıza hem de camiamıza moral olacak ve motivasyonumuzu kuvvetlendirecek. Bu yönden baktığımızda Osmanlıspor müsabakasının bizim açımızdan önemi bir kat daha artıyor. Zor olanı başaracağız, futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz." değerledirmesinde bulundu.