Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Atiker , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:09
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