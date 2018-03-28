Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:09
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Bence en belirleyici maç Gs-Başakşehir maçı. O maçın galibi zaten şampiyon olur muhtemelen. Ama berabere kalmaları Bizi lider yapabilir.
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ HİÇ BİR ŞEY VERİLMİŞ DEĞİL ! BU LİGDE DENİZLERİ AŞIP DERELERDE BOĞULANLAR OLDU ! KİMİN NEREDE PUAN KAYBEDECEĞİ BELLİ OLMAZ !
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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