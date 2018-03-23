Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Atiker , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve topa sahip olma çalışması ile başladı.

    Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:45
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