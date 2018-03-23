Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve topa sahip olma çalışması ile başladı.
Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:45
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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