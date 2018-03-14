Atiker Konyaspor 3 puana kilitlendi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    3 puana kilitlendi

    Atiker Konyaspor 3 puana kilitlendi

    ,  düşme hattından kurtulmak için kendi sahasında oynayacağı maçı için 3 puana kilitlendi.

    Yeşil-beyazlı ekip 'in 26'ncı haftasında 'u konuk edecek. Teknik direktör gözetiminde sürdürülen idmana sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Abdou Razack Traore ve Petar Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topa sahip olma, dar alanda oyun, çift kale maç ve İnterval koşuyla tamamlandı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:38
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