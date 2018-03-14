Atiker Konyaspor 3 puana kilitlendi
ATİKER Konyaspor, düşme hattından kurtulmak için kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçı için 3 puana kilitlendi.
Yeşil-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürülen idmana sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Abdou Razack Traore ve Petar Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topa sahip olma, dar alanda oyun, çift kale maç ve İnterval koşuyla tamamlandı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:38
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Kadıköy hasreti bitecek
Toplam 10
Yorum
Lorant Severim Terim'i !!!!
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 19
Yorum
sporsever türk futbolu neden yerlerde ,sadece bu adamlari futboldan uzak tutun inanin 2 basamak birden cikariz kendine saygisi yok,rakibe olurmu.alcak
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Okay'a maşallah
Toplam 2
Yorum
Beyefendi Okay her sene üstüne koyuyor. Bu sene topla dripling atıp rakibi şaşırtmayı ve topu sakince kullanmayı öğrenmiş.Sırada uzun pas ve şut var
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