Kurtarıcı Sergen

Başkan Yılmaz, Şifo’nun yerine gelen genç çalıştırıcı için, “İyi bir takımımız var ufak bir dokunuş gerekiyor. Sergen hocayı bu çıkışı en iyi yapacak isimlerden biri olduğu için tercih ettik” dedi

SAHASINDA Y.Malatya yenilgisi sonrasında Mehmet Özdilek'le yolları ayıran Konyaspor Sergen Yalçın'la anlaşırken, Başkan Fatih Yılmaz camiaya umut veren açıklamalarda bulundu. Akhisar ve Malatya mağlubiyetleriyle takımda bir tutukluk gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Akhisar ve Malatya maçlarında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Önceki maçlarda iyi futbol vardı. Sonuçta bir kan değişikliği gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



YALÇIN'LA 10 MAÇLIK İMZA

45 yaşındaki Yalçın'la çıkışa geçeceklerine inandığını belirten Yılmaz, "Kadro kalitesi iyi takımımız var ufak bir dokunuş gerekiyor. Sergen Hocayı bu çıkışı en iyi yapacak isimlerden biri olduğu için tercih ettik. Her konuda anlaştık yarın (bugün) inşallah görevinin başında olacak. Sezon sonuna kadar anlaştık" diye konuştu. Daha önce Sivas, G.Antep ve Kayseri'yi çalıştıran Beşiktaşlı eski yıldız, son olarak ilk yarıda Eskişehirspor'da görev yapmıştı.



