Kurtarıcı Sergen
Başkan Yılmaz, Şifo’nun yerine gelen genç çalıştırıcı için, “İyi bir takımımız var ufak bir dokunuş gerekiyor. Sergen hocayı bu çıkışı en iyi yapacak isimlerden biri olduğu için tercih ettik” dedi
YALÇIN'LA 10 MAÇLIK İMZA
45 yaşındaki Yalçın'la çıkışa geçeceklerine inandığını belirten Yılmaz, "Kadro kalitesi iyi takımımız var ufak bir dokunuş gerekiyor. Sergen Hocayı bu çıkışı en iyi yapacak isimlerden biri olduğu için tercih ettik. Her konuda anlaştık yarın (bugün) inşallah görevinin başında olacak. Sezon sonuna kadar anlaştık" diye konuştu. Daha önce Sivas, G.Antep ve Kayseri'yi çalıştıran Beşiktaşlı eski yıldız, son olarak ilk yarıda Eskişehirspor'da görev yapmıştı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:21
-
Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Kurtarıcı Sergen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.