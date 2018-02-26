Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

    Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

    Konyaspor Kaptanı 'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

    , Akhisar'a 3-0 yenildikleri maçtan sonra "İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

    'da takım kaptanının Samuel Eto'o olması bekleniyor.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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