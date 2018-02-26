Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!
Konyaspor Kaptanı Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
Ali Çamdalı, Akhisar'a 3-0 yenildikleri maçtan sonra "İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Atiker Konyaspor'da takım kaptanının Samuel Eto'o olması bekleniyor.
Atiker Konyaspor'da takım kaptanının Samuel Eto'o olması bekleniyor.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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