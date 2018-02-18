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    18 Şubat 2018, Pazar
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    hız kesmedi

    Konya hız kesmedi
    'la berabere kalan , ligin 23. haftasında deplasmanda yapacağı Akhisar maçı hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçında 11'de forma giyenler salonda çalıştı. Bugünü dinlenerek geçirecek olan yeşil-beyazlılar, yarın idmanlara devam edecek.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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