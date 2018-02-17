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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Skubic: ''İyi oynayan taraf bizdik''

    Skubic: ''İyi oynayan taraf bizdik''

    'un başarılı oyuncusu , karşısında iyi oynadıklarını ve alınan 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

    Maçta iyi oynayan tarafın kendilerinin olduğunu belirten Skubic, "Her maç gibi bu da zor bir maçtı. Taraftarımız muhteşemdi, bize güç verdi. Bugün iyi oynayan taraf bizdik. Şöyle diyebilirim ki, iki puan kaybettik. Diğer taraftanda bir puanla yetinip mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü işin sonunda aldığımız bu puanlarla ligde kalacağız. İkinci yarı başladıktan sonra oynadığımız maçlar çok zordu. Buradan bukaliteli takımlara karşı harikulade iş çıkarttık. 'a karşı, 'e ve Aytemiz Alanya'ya karşı da başarılı bir oyun sergiledik, iyi oynadık. Bu maçta da üç puan alabilirdik ama sonuçta puan almış olduk. Kaybetmemek her şeyden önemli" diye konuştu.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:43
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