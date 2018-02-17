Skubic: ''İyi oynayan taraf bizdik''
Atiker Konyaspor'un başarılı oyuncusu Nejc Skubic, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ve alınan 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.
Maçta iyi oynayan tarafın kendilerinin olduğunu belirten Skubic, "Her maç gibi bu da zor bir maçtı. Taraftarımız muhteşemdi, bize güç verdi. Bugün iyi oynayan taraf bizdik. Şöyle diyebilirim ki, iki puan kaybettik. Diğer taraftanda bir puanla yetinip mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü işin sonunda aldığımız bu puanlarla ligde kalacağız. İkinci yarı başladıktan sonra oynadığımız maçlar çok zordu. Buradan bukaliteli takımlara karşı harikulade iş çıkarttık. Trabzonspor'a karşı, Medipol Başakşehir'e ve Aytemiz Alanya'ya karşı da başarılı bir oyun sergiledik, iyi oynadık. Bu maçta da üç puan alabilirdik ama sonuçta puan almış olduk. Kaybetmemek her şeyden önemli" diye konuştu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:43
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Ali Koç'tan 'scout' devrimi!
Toplam 2
Yorum
Anladık Güzel lafları okumak ve duymak herkezin hoşuna gidiyor lakin gerçek olmalı tek propaganda olmasın. Borçlar tek gerçek tir şu an
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Emeği ve sevinci çalındı
Toplam 3
Yorum
al Futbol takımı yönetimi nerede, ilişkileri mi bozulur açıklama yapılırsa. Takım şampiyon olsa da taraftarın gözünde sıfırsınız. işbirlikçiler
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 43
Yorum
Dost İki yıldır yanlış hakem kararlarıyla maçlar kazandığınızı ne çabuk unuttunuz ? Aykut hocanın birçok maçta canı yanıyor.
Skubic: ''İyi oynayan taraf bizdik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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