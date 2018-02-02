İzlemeden döndüler!

Konya'daki olumsuz hava koşulları maçta görevli isimleri de vurdu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan kalkan THY uçağı Konya'ya iniş yapamadı. Uçak 3.5 saatlik yolculuk sonunda iki kez sis nedeniyle Konya'yı pas geçti ve sonunda Ankara'ya indi. Konyaspor'un, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Volkan Şen'in yanı sıra maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan, sarı-kırmızılı yöneticiler, maçın yorumcusu Erman Toroğlu ve basın mensupları da maça gidemeyen isimler arasında yer aldı.



Volkan Şen kupa maçında kadroda yer almıyordu ancak Galatasaray karşısında takım arkadaşlarının yanında olmayı hedefliyordu.