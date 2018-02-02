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    02 Şubat 2018, Cuma
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    İzlemeden döndüler!

    İzlemeden döndüler!

    Olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle uçağı Konya’ya inemedi. Volkan, gözlemci, yöneticiler ve gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı

    Konya'daki olumsuz hava koşulları maçta görevli isimleri de vurdu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle 'dan kalkan uçağı Konya'ya iniş yapamadı. Uçak 3.5 saatlik yolculuk sonunda iki kez sis nedeniyle Konya'yı pas geçti ve sonunda 'ya indi. 'un, 'dan kadrosuna kattığı 'in yanı sıra maçın gözlemcisi , sarı-kırmızılı yöneticiler, maçın yorumcusu ve basın mensupları da maça gidemeyen isimler arasında yer aldı.

    Volkan Şen kupa maçında kadroda yer almıyordu ancak Galatasaray karşısında takım arkadaşlarının yanında olmayı hedefliyordu.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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