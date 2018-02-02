İzlemeden döndüler!
Olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle THY uçağı Konya’ya inemedi. Volkan, gözlemci, yöneticiler ve gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı
Konya'daki olumsuz hava koşulları maçta görevli isimleri de vurdu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan kalkan THY uçağı Konya'ya iniş yapamadı. Uçak 3.5 saatlik yolculuk sonunda iki kez sis nedeniyle Konya'yı pas geçti ve sonunda Ankara'ya indi. Konyaspor'un, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Volkan Şen'in yanı sıra maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan, sarı-kırmızılı yöneticiler, maçın yorumcusu Erman Toroğlu ve basın mensupları da maça gidemeyen isimler arasında yer aldı.
Volkan Şen kupa maçında kadroda yer almıyordu ancak Galatasaray karşısında takım arkadaşlarının yanında olmayı hedefliyordu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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