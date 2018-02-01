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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    formasını giydi

    <a href="/index/volkan-sen?id=027286bf-810a-47be-b51a-760916b43a07" class="" rel="tag">Volkan Şen</a> <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a> formasını giydi

    Atiker Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, dün 6 aylık sözleşme imzaladıkları ’in yeşil-beyazlı formayla fotoğrafını paylaştı.

    ara transferin son gününde 'in ilk yarısında 'da forma giyen ve karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden 'i 6 aylığına renklerine bağladı. Transferle ilgili twitter hesabından ile Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı'nın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Başkan Yardımcısı Baydar, "Yeni transferimiz Volkan Şen ile yarısı maç başı, yarısı garanti ücret olmak üzere 6 aylık sözleşme imzaladık. Bu karşılığında menajerlik ücreti ödemedik. Futbolcumuz Volkan, 'dan Konya'ya 13.55 uçağıyla gelecek. Camiamıza hayırlı olsun" tweetini attı.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:50
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