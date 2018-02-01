Volkan Şen Konyaspor formasını giydi
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, dün 6 aylık sözleşme imzaladıkları Volkan Şen’in yeşil-beyazlı formayla fotoğrafını paylaştı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:50
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 2
Yorum
CELAL TOVBEEE UKRANYADA KI ACIKLAMASI ; KLUBUMU COK SEVIYORUM AMA DUSUNMEM GEREKEN BIR AILEM VAR GELECEKLERI ICIN BU TEKLIFI DEGERLENDIRDIM
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Fernando bir ay daha yok
Toplam 5
Yorum
suat karakaya Orta saha gitti şampiyonlukda gitti bu SELÇUK ile biz ancak 3.oluruz.
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Emrah Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!
Toplam 5
Yorum
Yasama Emrah karakterli bir oyuncu. Orta sahada faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Gönlümüz onunla. Kendisine başarılar diliyoruz.
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