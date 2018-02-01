Eto'o'dan zafer sözü

Atiker Konyaspor'un dün taraftarın karşısına çıkardığı yeni transfer Samuel Eto'o, umut dolu açıklamalar yaptı. 1 yılı opsiyonla 2.5 senelik sözleşmeye imza atan Kamerunlu yıldız, her oyuncunun güzel ve dolu bir statta oynamak isteyeceğini belirtip, "Burada taraftarlara da büyük görev düşüyor. 36 yaşında bir oyuncu olarak bana güvendiği için hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi. Eto'o, Konyaspor'u tercih etmesinin sebebini de şu sözlerle açıkladı:



BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM

"Konyaspor, Türkiye ve Süper Kupa sahibi, büyük bir kulüp. Son yıllardaki başarılarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kupa aldı ve Avrupa kupalarında yer aldı. Yapmış oldukları teklif de beni çok heyecanlandırdı. Yeni kupalar kazanmak için buraya geldim. Konyaspor formasıyla da Avrupa'da sahne almak harika bir duygu olur."

Şen ola Konya

Transferin hareketli kulübü A.Konyaspor, Yatabare, Orkan Çınar, Jahovic ve Eto'o'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği ve kulüp bulması istenen Volkan Şen'i satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı. 30 yaşındaki milli sağ bek, bu sezon 3'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 4 maçta oynarken, 2 gol attı.



81 numaralı formayı giyecek Eto'o, imzayı attıktan sonra Jahovic'le taraftarların coşkusuna karşılık verdi ve üçlü çektirdi.