Eto'o'dan zafer sözü
Teklifin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Yeni kupalar kazanmak için buraya geldim. Konya ile Avrupa’da sahne almak harika olur” dedi
Atiker Konyaspor'un dün taraftarın karşısına çıkardığı yeni transfer Samuel Eto'o, umut dolu açıklamalar yaptı. 1 yılı opsiyonla 2.5 senelik sözleşmeye imza atan Kamerunlu yıldız, her oyuncunun güzel ve dolu bir statta oynamak isteyeceğini belirtip, "Burada taraftarlara da büyük görev düşüyor. 36 yaşında bir oyuncu olarak bana güvendiği için hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi. Eto'o, Konyaspor'u tercih etmesinin sebebini de şu sözlerle açıkladı:
BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM
"Konyaspor, Türkiye ve Süper Kupa sahibi, büyük bir kulüp. Son yıllardaki başarılarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kupa aldı ve Avrupa kupalarında yer aldı. Yapmış oldukları teklif de beni çok heyecanlandırdı. Yeni kupalar kazanmak için buraya geldim. Konyaspor formasıyla da Avrupa'da sahne almak harika bir duygu olur."
Şen ola Konya
Transferin hareketli kulübü A.Konyaspor, Yatabare, Orkan Çınar, Jahovic ve Eto'o'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği ve kulüp bulması istenen Volkan Şen'i satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı. 30 yaşındaki milli sağ bek, bu sezon 3'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 4 maçta oynarken, 2 gol attı.
81 numaralı formayı giyecek Eto'o, imzayı attıktan sonra Jahovic'le taraftarların coşkusuna karşılık verdi ve üçlü çektirdi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Eto'o'dan zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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