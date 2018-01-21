Maç öncesi anlamlı pankart
Atiker Konyaspor takımı Trabzonspor maçına bu pankartla çıktı: "Dualarımız ve tüm varlığımız Mehmetçiklerimizle"
Atiker Konyaspor, ligde oynadığı Trabzonspor maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.
Atiker Konyasporlu futbolcuların taşıdığı pankartta "Dualarımız ve tüm varlığımız Mehmetçiklerimizle" cümlesi yer aldı.
Bu pankart taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı ve alkışlarla karşılandı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:13
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 6
Yorum
austin ya zaten 13 yıllık 3-4 verilmedimi buna e ne bu ki 16 flnsa nerde kar.
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 12
Yorum
austin troller damlamış yine.sadece d.özbekmi çalışabilir terimle laf..
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