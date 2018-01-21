Maç öncesi anlamlı pankart

Atiker Konyaspor, ligde oynadığı Trabzonspor maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.

Atiker Konyasporlu futbolcuların taşıdığı pankartta "Dualarımız ve tüm varlığımız Mehmetçiklerimizle" cümlesi yer aldı.

Bu pankart taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı ve alkışlarla karşılandı.