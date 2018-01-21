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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Maç öncesi anlamlı pankart

    Maç öncesi anlamlı pankart

    takımı maçına bu pankartla çıktı: "Dualarımız ve tüm varlığımız Mehmetçiklerimizle"

    , ligde oynadığı maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.

    Atiker Konyasporlu futbolcuların taşıdığı pankartta "Dualarımız ve tüm varlığımız Mehmetçiklerimizle" cümlesi yer aldı.

    Bu pankart taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı ve alkışlarla karşılandı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:13
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