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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Vedat maçı bitiremedi

    Vedat maçı bitiremedi
    Konyasporlu maçı bitiremedi. 66'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden kayarak yaptığı müdahalede yerde kalan 22 yaşındaki futbolcunun tedavisi bir süre saha içinde yapıldı. Vedat oynayamayacağını söyleyince sahayı sedyeyle terk edip 68'de yerini Musa'ya bıraktı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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