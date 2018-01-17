Vedat maçı bitiremedi
Konyasporlu Vedat Bora maçı bitiremedi. 66'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden kayarak yaptığı müdahalede yerde kalan 22 yaşındaki futbolcunun tedavisi bir süre saha içinde yapıldı. Vedat oynayamayacağını söyleyince sahayı sedyeyle terk edip 68'de yerini Musa'ya bıraktı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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