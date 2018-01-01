Akhisarspor ve Konyaspor transferde rakip
Süper Lig'de son 9 maçını kazanamayıp alt sıralara gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlıların listesinde olan Kardemir Karabüksporlu golcü Mustapha Yatabare ve Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımında görev yapan Claudiu Keserü'ye Konyaspor'un da transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Manisa temsilcisinin sezon başında da çok istediği Keserü için yarım sezonluk 450 bin euro önerdiği, Konyaspor'un ise 1.5 yıllık anlaşma karşılığında ise Rumen futbolcuya 900 bin euro teklif ettiği iddia edildi. Maddi açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan ayrılması gündeme gelen Yatabare için de yarışan iki kulübün, Malili oyuncunun transferinde ısrarcı oldukları vurgulandı. Akhisarspor'un Göztepeli Ghilas için de görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
Türker hala aynı transfer politikaları hala fahiş paralara futbolcu transferleri sonrasında yüzmilyonlarca lira borç batağı yazık ...
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
boş hayaller Aziz Yıldırım'ın boş transfer hayalleri.
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G.Saray'da 200 milyonluk kriz!
Toplam 2
Yorum
UA DURSUN ÖZBEK CAN TOPSAKAL ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETİCİMİYDİKİDE TEKRAR LİSTEYE ALDIN.BASKETBOLU BATIRDI.ŞİMDİ LİSTEDE YOKSA BAŞKA BİR ŞEYMİ VAR
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