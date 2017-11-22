Konyaspor, Marsilya maçı hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Marsilya ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Fransa'nın Marsilya takımı ile yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve topla oyunla sona erdi. Yapılan antrenmanda Traore yer almazken, Eren Albayrak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:54
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Kazan kaynıyor
Toplam 6
Yorum
Aslan Alha zırt
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Belhanda aklandı!
Toplam 1
Yorum
osman adama cezealandırmayı yermi galatasarayın büzüğü? aldığıkları 10 yabancıdan işe yarıyan 2 kişi var biride bu zaten
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Kazan kaynıyor
Toplam 6
Yorum
tahiremre en ideali abdullah avcı ama oda şu durumda hayatta gelmez belkide şampiyon olacak kendi takımında niye gelsin
Konyaspor, Marsilya maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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