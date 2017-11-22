Konyaspor, Marsilya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Fransa'nın Marsilya takımı ile yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve topla oyunla sona erdi. Yapılan antrenmanda Traore yer almazken, Eren Albayrak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.