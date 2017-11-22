 Konyaspor, Marsilya maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Konyaspor, maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, Marsilya maçı hazırlıklarını sürdürdü

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda  ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Fransa'nın takımı ile yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve topla oyunla sona erdi. Yapılan antrenmanda Traore yer almazken, Eren Albayrak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:54
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