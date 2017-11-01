 Atiker Konyaspor kafilesi, Salzburg'da – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    kafilesi, 'da

    Atiker Konyaspor kafilesi, Salzburg'da

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında yarın Avusturya temsilcisi 'la yapacağı karşılaşma için bu ülkeye geldi.

    Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Havalimanı'na ulaşan yeşil-beyazlı kafileyi, Türkiye'nin Başkonsolosu Gürsel Evren karşıladı.

    , karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, antrenmandan önce statta basın toplantısı düzenleyecek.

    YILMAZ: "MAÇI ALIRSAK GRUPTA İDDİAMIZ ARTACAK"
    Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Mehmet Özdilek ile çıkacakları ilk Avrupa maçını kazanmak istediklerini belirtti.

    Güzel bir oyunla galip gelmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Maçı alırsak grupta iddiamız artacak. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. İnşallah futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp en iyi sonucu almaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:49
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