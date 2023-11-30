Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Breidablik ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BREIDABLIK - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Breidablik - Maccabi Tel Aviv maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.