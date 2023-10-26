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Eintracht Frankfurt - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:01
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Eintracht Frankfurt - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Eintracht Frankfurt - Helsinki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Eintracht Frankfurt ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - HELSINKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Helsinki maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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