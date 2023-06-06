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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde çarşamba günü İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 11:10
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.

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