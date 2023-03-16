Djurgarden - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Djurgarden - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Djurgarden ile Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgarden - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDEN - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgarden - Lech Poznan maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.