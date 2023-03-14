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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor sahada!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çeyrek finalistlerin belli olacak maçlarda temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor da rövanş karşılaşmalarında tur arayacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 10:47
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor sahada!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olacağı son 16 turu rövanş heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Temsilcilerimizden Başakşehir, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i yarın sahasında ağırlayacak. Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise, İtalya'da 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında 16 Mart Perşembe günü Fiorentina'yı konuk edecek.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle;


YARIN:

20.00 BAŞAKŞEHİR - Gent (Belçika) (1-1)

16 MART PERŞEMBE:

20.45 SİVASSPOR - Fiorentina (İtalya) (0-1)
20.45 Djurgarden (İsveç) - Lech Poznan (Polonya) (0-2)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre) (2-2)
23.00 West Ham United (İngiltere) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-0)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Lazio (İtalya) (2-1)
23.00 Nice (Fransa) - Sheriff (Moldova) (1-0)
23.00 Villarreal (İspanya) - Anderlecht (Belçika) (1-1)

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