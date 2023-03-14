UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor sahada!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olacağı son 16 turu rövanş heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Temsilcilerimizden Başakşehir, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i yarın sahasında ağırlayacak. Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise, İtalya'da 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında 16 Mart Perşembe günü Fiorentina'yı konuk edecek.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle;



YARIN:

20.00 BAŞAKŞEHİR - Gent (Belçika) (1-1)

16 MART PERŞEMBE:

20.45 SİVASSPOR - Fiorentina (İtalya) (0-1)

20.45 Djurgarden (İsveç) - Lech Poznan (Polonya) (0-2)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre) (2-2)

23.00 West Ham United (İngiltere) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-0)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Lazio (İtalya) (2-1)

23.00 Nice (Fransa) - Sheriff (Moldova) (1-0)

23.00 Villarreal (İspanya) - Anderlecht (Belçika) (1-1)