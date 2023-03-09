UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamladı! İşte sonuçlar

Avrupa Konferans Ligi'ndeki Türkiye'yi temsil eden bir diğer takım olan Sivasspor ise Fiorentina ile karşılaştı. İtalya'da Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 69'uncu dakikada Barak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Öte yandan Sivasspor'da Max Gradel 90+4'te kırmızı kart görerek 16 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7 Mart Salı günü oynanan maçta ise AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lazio - AZ Alkmaar: 1-2
FC Sheriff - Nice: 0-1
Anderlecht - Villarreal: 1-1
AEK Larnaca - West Ham United: 0-2
Fiorentina - Sivasspor: 1-0
Lech Poznan - Djurgarden: 2-0
Gent - Başakşehir FK: 1-1
Basel - Slovan Bratislava: 2-2
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