Haberler Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamladı! İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamladı! İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda ilk maçlar tamamlandı. Gecede 7 maç geride kaldı. İşte sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 01:24
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamladı! İşte sonuçlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamladı. Türkiye'yi temsil eden takımlardan birisi olan İstanbul Başakşehir, Belçika ekibi Gent'e konuk oldu. KAA Gent Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Gent'in golünü 35'inci dakikada Orban attı. Başakşehir'in golünü ise 16'ncı dakikada Okaka kaydetti.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki Türkiye'yi temsil eden bir diğer takım olan Sivasspor ise Fiorentina ile karşılaştı. İtalya'da Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 69'uncu dakikada Barak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Öte yandan Sivasspor'da Max Gradel 90+4'te kırmızı kart görerek 16 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7 Mart Salı günü oynanan maçta ise AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lazio - AZ Alkmaar: 1-2

FC Sheriff - Nice: 0-1

Anderlecht - Villarreal: 1-1

AEK Larnaca - West Ham United: 0-2

Fiorentina - Sivasspor: 1-0

Lech Poznan - Djurgarden: 2-0

Gent - Başakşehir FK: 1-1

Basel - Slovan Bratislava: 2-2

DİĞER
Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
Son dakika: Karadeniz sallandı! Samsun Çarşamba açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler listesi
Başakşehir Belçika'dan umutlu döndü!
İtalyanlar resmen açıkladı! Hazard...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni transfer sakatlandı!
Gent - Başakşehir | CANLI
Şap hastalığı nedir, belirtileri neler? Şap insana bulaşır mı?
A101 elektrikli araba satıyor! İşte özellikleri…
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:31
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:30
Attila Szalai: Hedefimiz bu turu çevirmek! Attila Szalai: Hedefimiz bu turu çevirmek! 01:24
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:20
Samet Akaydın: Çok talihsiz bir yenilgi aldık Samet Akaydın: Çok talihsiz bir yenilgi aldık 01:17
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 00:56
Daha Eski
Kırmızı Şeytanlar evinde rahat kazandı! Kırmızı Şeytanlar evinde rahat kazandı! 00:53
Juve evinde tek golle avantajı kaptı! Juve evinde tek golle avantajı kaptı! 00:53
Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! 00:20
F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon 00:07
Bursaspor'dan açıklama: Gereken mücadele verilecek Bursaspor'dan açıklama: Gereken mücadele verilecek 00:00
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum 17:57