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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı!

Ülkemizden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, oynanacak Lazio-Alkmaar maçıyla başlayacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:50
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

7 MART SALI:

20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

9 MART PERŞEMBE:

20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor

23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)

23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir

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