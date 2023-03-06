UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları salı günü oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:

7 MART SALI

20.45 Lazio - AZ Alkmaar



9 MART PERŞEMBE

20.45 AEK Larnaka - West Ham United

20.45 Sheriff - Nice

20.45 Anderlecht -Villarreal

23.00 Fiorentina - DG Sivasspor

23.00 Lech - Djurgarden

23.00 Basel - Slovan Bratislava

23.00 Gent - Başakşehir

