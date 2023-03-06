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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Son dakika spor haberi: Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları salı günü oynanacak Lazio - AZ Alkmaar maçıyla başlıyor

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:25
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları salı günü oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:

7 MART SALI

20.45 Lazio - AZ Alkmaar

9 MART PERŞEMBE

20.45 AEK Larnaka - West Ham United
20.45 Sheriff - Nice
20.45 Anderlecht -Villarreal
23.00 Fiorentina - DG Sivasspor
23.00 Lech - Djurgarden
23.00 Basel - Slovan Bratislava
23.00 Gent - Başakşehir

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