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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları belli oldu! Trabzonspor Basel ile eşleşti

UEFA Konferans Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele verecek Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Basel oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:44
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları belli oldu! Trabzonspor Basel ile eşleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Trabzonspor, bu turda İsviçre temsilcisi Basel ile eşleşti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlanılan kulüp düzeyinin 3. büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi gruplarını 3. basamakta tamamlayan takımlarla, Konferans Ligi gruplarını 2. sırada bitiren takımların karşı karşıya geleceği play-off turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Play-off karşılaşmaları sonucunda bir üst tura yükselen takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'na kalacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi de İsviçre ekibi Basel oldu.

Bordo-mavililer, ilk maçı 16 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Karabağ - Gent

Trabzonspor - Basel

Lazio - CFR Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

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