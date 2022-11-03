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Emre Belözoğlu'dan Hearts galibiyeti sonrası açıklama

Son dakika haberleri... Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılde ve karşılaşmanın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun iyi hazırlanırsak her takımla kafa kafaya oynayacak gücümüz var” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:46
Emre Belözoğlu'dan Hearts galibiyeti sonrası açıklama

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya takımı Hearts'ı 3-1'lik skorla mağlup etti ve lider olarak son 16 takım arasına kaldı. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini şimdi çeyrek finali hedeflediklerini dile getirerek, "Tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 12. maçımızı oynadık. Çok değerli işler yaptılar. Buraya gelene kadar gruptaki maçlarda herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir oyuncu grubunun teknik direktörlüğünü yapmak çok keyifli. Beraber gelişiyoruz, öğreniyoruz. Aynı zamanda ülkemize de katkı sağlamak oyun anlamında değerli işler yaptı arkadaşlar. Mutluyuz. Bunu hep beraber yaptık. Hep beraber başardık. İnşallah yolun devamında finaller, çeyrek finaller yaşarız. İlk hedefimizi başardık" şeklinde konuştu.

"BU OYUNCULARLA KAZANILACAK MAÇLAR, KUPALAR VAR"

Son 16 başarısında en büyük pay sahibinin oyuncuları olduğunu aktaran Belözoğlu, "Hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbolculuğumda da böyleydi, kazanmayı hep sevdim kaybetmeyi sevmedim. Teknik direktörlükte de böyle bir kariyerim olsun istiyorum. Hep berber çalışıyoruz. Bu oyuncularla kazanılacak maçlar var, kupalar var. Hiçbir teknik direktör tek başına bir şeyi başaramaz. En iyi teknik direktör de olsanız yüzde 20'si 30'u sizde bitiyor. Geri kalan yüzde 60-70 oyuncularda. Benim için de çok büyük artı oldu mesleki anlamda. Baktığınızda bir seneyi geçtik. Onların arasında olmak çok keyifli ve gurur verici. Hep beraber başardık. En büyük pay sahibi oyuncularım" değerlendirmesini yaptı.

"ÇEYREK FİNALE KALACAK GÜCÜMÜZ VAR"

"Kupayı kazanmak için önünüzde 4 takım kaldı neler hissediyorsunuz?" şeklinde yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, "Çeyrek final hedefimiz. 4-3 takım olarak değerlendirmiyoruz. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun iyi hazırlanırsak her takımla kafa kafaya oynayacak gücümüz var. Bunu inşallah Avrupa'da devam ettirir ülkemize puanlar kazandırmayı sürdürürüz" diye cevap verdi.

"BAŞAKŞEHİR'İN LİGDEKİ AMACI HER ZAMAN AVRUPA'DA MÜCADELE ETMEK OLDU"

Ligde de iyi bir gidişata sahip olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Başarının sınırı yok. Başarıyı kendinize hedef belirleyip, sınır göremezsiniz. Takım olarak da bireysel olarak da olmaz. Bizim önceki hedefimiz 16 idi şimdi çeyrek finale kalmak. Ligde Başakşehir'in her zaman amacı Avrupa'ya kalmak oldu. Biz en üstte kalıp, büyüklerle yarışıp kendi oyun gücümüzle onlarla sahanın içinde mücadele edebileceğimizi göstermeye devam edeceğiz. Ligde de iyi ilerliyoruz. Hedeflerim her maçı kazanmak için oynamak" ifadelerini kullandı.

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