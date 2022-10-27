Haberler Konferans Ligi Zirve aşkına

Zirve aşkına

Başakşehir ve Sivasspor, kader maçlarına çıkıyor. Turu garantileyen Başakşehir, son 16'ya kalmak için liderlik maçında Fiorentina'ya konuk olacak. İkili averajı üstün olan Şehir'e 1 puan da yetiyor. Yiğido ise evinde Cluj'u yenip son maça avantajlı girmek istiyor.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Zirve aşkına

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, çok kritik maçlara çıkıyor. Başakşehir, A Grubu'nda saat 19.45'te İtalya'dan Fiorentina'ya konuk olacak. Maçı, Hollanda'dan Lindhout yönetecek. Turuncu-lacivertlilerde UEFA listesinde yer almayan Keny, forma giyemeyecek. Rigas galibiyeti sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Başakşehir, ilk maçta 3-0 yendiği İtalyan rakibinden puan alması durumunda son maçlar öncesinde liderliği garantileyecek. Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16'ya yükselecek. Temsilcimizde hedef, grubu lider bitirerek adını son 16'ya yazdırmak.

MAÇLAR TV 8,5'TA
Sivasspor'da G Grubu'nda aynı puanda yer aldığı Romanya'dan Cluj'u saat 22.00'de ağırlayacak. Maçı, Norveç'ten Saggi yönetecek. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Yiğidolar, deplasmanda Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı- beyazlılar rövanşta ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grupta Sivas ve Cluj'un yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor. Temsilcimizde sakat olan Robin Yalçın ve James yok. Her iki maç da TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.


BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün sahalarında oynayacakları Cluj maçının önemine değindi. Çalımbay, "Bizim için final maçı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ki rahat şekilde Slavia Prag maçına gidelim. Şu anda takım olarak yüzde doksan hazırız, sakatımız da fazla yok. Arkadaşlar da bu maçın öneminin farkındalar" dedi.


KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina karşısında liderlik için beraberliğin yetmesine rağmen iddialı konuştu. Belözoğlu, "İlk maçta aldığımız galibiyetin avantajıyla sahada olacağız. Ancak 1 puan için oynamayacağız. Hedefimiz İtalya'da da galip gelmek ve gol yememe serisini de sürdürmek" diye konuştu.

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