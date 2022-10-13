Fiorentina - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Hearts kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEARTS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hearts - Fiorentina maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FIORENTINA - HEARTS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Gollini; Terzic, Igor, Martinez, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Kouame, Jovic, Ikone

Hearts

Gordon; Smith, Kingsley, Cochrane; Atkinson, Kiomourtzoglou, Devlin, Halliday; McKay, Forrest, Shankland