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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Wolfsberger ve Viborg play-off turuna yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, 2 maçla başladı. Oynanan maçlarda rakiplerini eleyen Wolfsberger ve Viborg play-off turuna yükseldi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:16 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Wolfsberger ve Viborg play-off turuna yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, 2 maçla başladı.

Avusturya temsilcisi Wolfsberger, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Malta ekibi Gzira'yı rövanşta 4-0 yendi.

Danimarka'nın Viborg takımı ise ilk maçını 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 2-1 mağlup etti.

Viborg'un rakibi İngiltere'nin West Ham United takımı olurken Wolfsberger ise Molde (Norveç)-Kisvarda (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, 10-11 Ağustos'ta tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

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