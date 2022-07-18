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Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi eleme maçlarının hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Konyaspor-BATE Borisov ve Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi eleme maçlarının hakemleri açıklandı!

Medipol Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

KONYASPOR'A PORTEKİZLİ HAKEM

Öte yandan Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

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