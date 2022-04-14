Haberler Konferans Ligi PSV - Leicester maçı CANLI izle! PSV Leicester maçı canlı anlatım

PSV - Leicester maçı CANLI izle! PSV Leicester maçı canlı anlatım

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanşında Hollanda ekibi PSV sahasında İngiliz temsilcisi Leicester City'i konuk ediyor. 0-0 biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. PSV - Leicester City maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:40 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:41
PSV - Leicester maçı CANLI izle! PSV Leicester maçı canlı anlatım

PSV ile Leicester City, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Hollanda'nın Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını Zakrani ve Berthomieu yapıyor.

0-0 biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf yarı final biletini cebine koyacak. Leicester City'de A Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER:
PSV: Mvogo; Junior, Ramalho, Teze, Max; Sangare, Gutiérrez; Veerman, Götze, Gakpo; Zahavi

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Hall; Albrighton, Iheanacho, Barnes

PSV - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
PSV - Leicester City maçı saat 19:45'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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