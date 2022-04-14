PSV - Leicester maçı CANLI izle! PSV Leicester maçı canlı anlatım

PSV ile Leicester City, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Hollanda'nın Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını Zakrani ve Berthomieu yapıyor.

0-0 biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf yarı final biletini cebine koyacak. Leicester City'de A Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER:

PSV: Mvogo; Junior, Ramalho, Teze, Max; Sangare, Gutiérrez; Veerman, Götze, Gakpo; Zahavi

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Hall; Albrighton, Iheanacho, Barnes

PSV - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

PSV - Leicester City maçı saat 19:45'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.