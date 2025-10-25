CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

Türk basketbolunun son yıllardaki en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Alperen Şengün, hem Türkiye’de hem de NBA arenasında adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Alperen Şengün kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? 2021 NBA Draftı’nda Houston Rockets tarafından seçilen Alperen Şengün, Amerika’da kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem pota altındaki güçlü fiziği hem de oyun zekâsı sayesinde takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:00
Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

Basketbol tutkunlarının merak ettiği isimlerden biri olan Alperen Şengün, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Türkiye'nin gururu haline geldi. Peki Alperen Şengün kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı? 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, Giresun'un yeşil sahalarından dünya basketbol sahnesine uzanan bir başarı hikâyesine sahip. Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla gösterdiği etkileyici performansla "Basketbol Süper Ligi'nin En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçildi. Peki, Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da doğmuş Türk profesyonel basketbolcudur. NBA takımlarından Houston Rockets forması giymektedir. Türkiye millî basketbol takımının da oyuncularından biridir. 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilmiş, ardından Houston Rockets'a takas edilmiştir. Alperen Şengün, Giresun'da doğup büyüdü. Küçük yaşlarda yüzme sporuna ilgi duysa da abisinin teşvikiyle basketbola yöneldi. Basketbol kariyerine Bandırma Kırmızı altyapısında başladı. Gelişimiyle dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede Teksüt Bandırma (önceki adıyla Banvit) takımında profesyonel düzeyde oynamaya başladı.

Alperen Şengün

PROFESYONEL KARİYER

Bandırma Kırmızı (2018–2019)

Şengün, Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı'da 2018-19 sezonunda forma giydi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen sezonda 29 maça çıktı ve ortalama 10.8 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle oynadı.

Teksüt Bandırma (2019–2020)

2019-20 sezonunda Teksüt Bandırma forması giydi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 22 maçta 5.0 sayı ve 3.9 ribaund ortalamasıyla oynayarak genç yaşına rağmen önemli bir performans sergiledi.

Beşiktaş Icrypex (2020–2021)

2020 yılında Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzalayan Alperen Şengün, bu dönemde kariyerinin en dikkat çekici çıkışını yaptı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-21 sezonunda 29 maçta forma giydi ve maç başına 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.7 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu performansı sayesinde Türkiye Basketbol Süper Ligi En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Alperen Şengün

NBA KARİYERİ

Houston Rockets (2021–günümüz)

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, hemen ardından Houston Rockets'a takas edildi.
NBA'deki ilk sezonunda maç başına 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist istatistikleri yakaladı.
İkinci sezonunda performansını yükselterek 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamasıyla oynadı.
2023-24 sezonunda ise Rockets'ın en etkili oyuncularından biri hâline gelerek "modern pivot" tarzıyla öne çıktı. Amerikan basını, Şengün'ü "NBA'de yükselen yıldızlar arasında yer alan Avrupalı pivotlardan biri" olarak tanımlamaktadır.

MİLLî TAKIM KARİYERİ

Alperen Şengün, Türkiye U-16, U-18 ve A Millî Basketbol Takımı formalarını giymiştir.
2019 FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadroda yer aldı ve turnuvayı maç başına 14.4 sayı, 9.4 ribaund ve 1.6 blok ortalamalarıyla tamamladı.
A millî takım formasıyla 2022 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda da görev aldı.

Alperen Şengün

OYUN STİLİ

Alperen Şengün, post oyunlarındaki becerisi, pas yeteneği ve yüksek basketbol IQ'su ile tanınmaktadır.
NBA analistleri tarafından "Nikola Jokić tarzı oyun kurabilen bir pivot" olarak tanımlanır.
Ayrıca hem hücumda hem de savunmada topu yönlendirme yeteneğiyle modern pivot anlayışını temsil etmektedir.

Alperen Şengün

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum tarihi: 25 Temmuz 2002
  • Doğum yeri: Giresun, Türkiye
  • Boy: 2.11 m
  • Pozisyon: Pivot / Uzun forvet
  • Takımı: Houston Rockets
  • Forma numarası: 28
  • Milliyeti: Türk

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

  • Türkiye Basketbol Süper Ligi En Değerli Oyuncusu (MVP) – 2021
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi En İyi Genç Oyuncu – 2021
  • FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası Bronz Madalya – 2019
  • NBA Rising Stars Katılımcısı – 2023

Anasayfa
