Haberler Kimdir Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Sema Aydemir, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alan Sema Aydemir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor All Star 2024 kadrosu genişliyor. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Sema Aydemir, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek haftalarda Survivor kadrosunda yer alan Sema Aydemir ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 SEMA AYDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.

DİĞER
Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı'ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den flaş bir paylaşım daha!
G.Saray'da Zaha endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor Batuhan kaç yaşında, mesleği ne?
Survivor Mustafa Kemal kimdir?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı 01:03
Sebastian 9 maçtır suskun Sebastian 9 maçtır suskun 00:49
Kupada çekişme var Kupada çekişme var 00:49
Sabah selası Sabah selası 00:47
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:05
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:05
Daha Eski
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03
Sakarya'da kırmızı alarm Sakarya'da kırmızı alarm 00:01
Denizli umut tüketti Denizli umut tüketti 23:59
Vural: Her şey bitmedi Vural: Her şey bitmedi 23:59
Göztepe farkı kapattı Göztepe farkı kapattı 23:58