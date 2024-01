BİR SEVDADIR TUFAN (Ekin Mert Daymaz) KİMDİR? | Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR TUFAN (EKİN MERT DAYMAZ) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Ekin Mert Daymaz'ın hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Tufan karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Tufan (Ekin Mert Daymaz) kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde, 2 Aralık 1990'da dünyaya gelen 34 yaşındaki Ekin Mert Daymaz, Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur. Bu diziden sonra, 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur. 2022'de TRT 1'de yayımlanan Seni Kalbime Sakladım adlı dizide Civanmert Korkmaz karakterini canlandırdı. Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

EKİN MERT DAYMAZ EVLİ Mİ?

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın bekar olduğu bilinmektedir.