Haberler Kimdir Uzaya gidecek İLK TÜRK ASTRONOT kimdir? | Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli?

Uzaya gidecek İLK TÜRK ASTRONOT kimdir? | Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli?

Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından müjdesini verdiği Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta uzaya doğru yola çıkacak. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Alper Gezeravcı nereli? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uzaya gidecek İLK TÜRK ASTRONOT kimdir? | Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli?

Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta yola çıkacak. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Alper Gezeravcı ile ilgili bilgiler ise araştırılmaya başladı. Alper Gezervacı kimdir? Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli? Bilmeniz gerene tüm detayları sizler için derledik.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

UÇUŞ HAKKINDA

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Provokatör Jehezkel'e talip var! Katil İsrail'de kahraman gibi karşılanmıştı
Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar
Dursun Özbek ve Erden Timur PFDK'ya sevk edildi!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jonas Svensson KİMDİR?
BONUCCI KİMDİR?
💥Süper Loto çekildi! (16 Ocak)
İLK TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?
Yarın okullar tatil mi İSTANBUL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Namibya Tunus'u tek golle geçti! Namibya Tunus'u tek golle geçti! 22:08
F.Bahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! F.Bahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! 22:05
Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı! Golü izleyin Cenk Tosun farkı 2'ye çıkardı! Golü izleyin 21:45
Salih Uçan perdeyi açtı! İşte Beşiktaş'ın golü Salih Uçan perdeyi açtı! İşte Beşiktaş'ın golü 21:28
Dursun Özbek ve Erden Timur PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek ve Erden Timur PFDK'ya sevk edildi! 21:22
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI 21:00
Daha Eski
Burkina Faso 3 puanı son dakikada aldı! Burkina Faso 3 puanı son dakikada aldı! 20:44
Bursaspor'da Jure Zdovc dönemi sona erdi! Bursaspor'da Jure Zdovc dönemi sona erdi! 20:40
"Bizim adımıza güzel bir maç oldu!" "Bizim adımıza güzel bir maç oldu!" 20:29
Rosier'in yeni takımı belli oldu! Rosier'in yeni takımı belli oldu! 20:28
Eczacıbaşı Dynavit yenilse de play-off'ta! Eczacıbaşı Dynavit yenilse de play-off'ta! 20:10
Beşiktaş - Eyüpspor | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Eyüpspor | İlk 11'ler belli oldu! 19:48