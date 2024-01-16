Uzaya gidecek İLK TÜRK ASTRONOT kimdir? | Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli?

Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta yola çıkacak. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Alper Gezeravcı ile ilgili bilgiler ise araştırılmaya başladı. Alper Gezervacı kimdir? Alper Gezeravcı kaç yaşında, nereli? Bilmeniz gerene tüm detayları sizler için derledik.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

UÇUŞ HAKKINDA

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.