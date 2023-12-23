Haberler Kimdir Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Kenan Yıldız ile ilgili araştırma yapanlar, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kenan Yıldız'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk uyrukludur. 185 cm boyundadır ve forvet arkası olarak görev yapmaktadır. Türkiye U21 Milli Takımı'nda 6 kez forma giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir. Regensburg altyapısında futbola başlamıştır. Bayern Münih Altyapısına transfer olmuştur. Ardından Juventus genç takımına geçiş yapmıştır. Tüm kariyeri boyunca 65 maça çıkıp 21 gol 15 asist üretmiştir.

DİĞER
Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı! Listede 3 Türk güzelde var...
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
Derbide 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...
Genesio'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? | Sedad Hakkı Eldem eserleri, hayatı... Neden Doodle oldu?
SURVIVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 16:57
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? 16:54
Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! 16:54
Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro 16:43
Kenan attı Juve kazandı! Kenan attı Juve kazandı! 16:29
Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman? Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman? 16:17
Daha Eski
Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? 16:11
Cimbom'a yıldız isimden müjde! Cimbom'a yıldız isimden müjde! 16:09
Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman? 16:04
Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? 15:59
Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! Hatayspor'da Beşiktaş mesaisi! 15:47
EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! EuroLeague'de haftanın MVP'si Teodosic! 15:42