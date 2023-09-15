EYÜP AYDIN KİMDİR? Eyüp Aydın nereli? Hangi mevkide oynuyor? Eyüp Aydın istatistikleri

Bu sezon kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi tanınmış birçok ünlü yıldızla güçlendiren Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı renklerine bağladı. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a transferi sonrası genç futbolcunun hayatıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Eyüp Aydın kimdir? Nereli, Kaç yaşında?, Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Eyüp Aydın, 2 Ağustos 2004 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Futbola Heidenheim altyapısında başlayan Türk asıllı Alman futbolcu, 2017 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu. Bayern Münih U16, U17 ve Bayern Münih II takımlarında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde çıktığı 63 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Asıl mevkisi ön libero olan 1.81 boyundaki futbolcu, merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzayalan genç futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 8 kez forma giydi. Eyüp Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.